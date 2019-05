Fare movimento è un toccasana a tutte le età, ma negli anziani ha un valore aggiuntivo, in quanto aiuta a contrastare il logoramento a cui l’organismo va incontro con il passare del tempo. L’attività sportiva, al pari di un farmaco, va però prescritta e dosata con molta attenzione in chi è più in là con gli anni, per evitare il rischio di effetti collaterali più o meno importanti. Quali sono i principali benefici dell’esercizio fisico per gli anziani? Lo abbiamo chiesto a Matteo Cesari, primario dell'unità operativa di geriatria, Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

FINO A QUANTI ANNI SI PUO'

FARE ATTIVITA' FISICA?