Bere durante i pasti fa male?

Davvero è meglio evitare di bere ai pasti perché si diluiscono i succhi gastrici e peggiora la digestione? Anche questo, come molti altri, è un luogo comune che va contestualizzato: bere durante i pasti favorisce il rimestamento del cibo che avviene a livello gastrico durante la digestione. È quindi importante bere il giusto ai pasti, in particolare se si consuma cibo secco come pane, pasta o cereali che devono essere ammorbiditi per facilitare l’azione dei succhi gastrici e quindi la digestione.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Acque minerali. Una scelta di gusto e salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Tuttavia, è importante non eccedere con il consumo di acqua durante il pasto, altrimenti si corre effettivamente il rischio di diluire eccessivamente i succhi gastrici rendendo la digestione più difficile. L’ideale sono tre bicchieri a pasto: il resto del fabbisogno idrico quotidiano si può assumere lontano dai pasti, anche attraverso frutta e verdura.