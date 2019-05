Chi vive da solo invecchia prima?

Sentisi soli fa male: a tutte le età. Sono diverse le ricerche che segnalano il legame tra solitudine e demenze senili. La solitudine, definita spesso come una vera e propria malattia, incederebbe fortemente sulla possibilità di manifestare disagio e conseguentemente morbo di Alzheimer. Cosa c'è di vero? E come cercare di correre ai ripari, nella vita nostra e in quella dei nostri cari, nella terza età?

Prendersi cura della proprie relazioni in ogni fase della vita è il primo passo da compiere, come spiega nella videointervista Matteo Cesari, primario dell'unità operativa di geriatria, Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

LA SOLITUDINE E' NEMICA DELLA LONGEVITA'?