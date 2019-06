Gli occhiali sono uno strumento fondamentale per proteggere dai danni del sole sia la pelle particolarmente delicata che circonda gli occhi sia gli occhi stessi. Gli occhi, in particolare, possono subire danni sia nell’immediato sia nel tempo. Nel breve termine, gli effetti dannosi del sole più comuni sono la fotocheratite e la fotocongiuntivite, delle vere e proprie scottatura degli occhi. Più seri sono i problemi che si possono sviluppare nel lungo termine e che vanno dalla cataratta al cancro: basti pensare che quattro melanomi non cutanei su cinque si sviluppano nell’occhio.



Gli occhiali da sole ideali dovrebbero bloccare la quasi totalità dei raggi UV (sia UVA sia UVB). In genere sono riconoscibili dall’indicazione UV400 che significa che la lente blocca i raggi ultravioletti con frequenze fino a 400 nanometri, quelle in cui rientrano sia i raggi UVA sia quelli UVB. In questi casi, il livello di protezione è del 99-100 per cento. Da tenere presente che la protezione dai raggi UV non è in nessun modo legata al colore degli occhiali: non è detto che lenti più scure offrano maggiore protezione.