Coronavirus: il Decreto e le misure urgenti di contenimento

Il Governo l'8 marzo ha emanato un nuovo decreto che introduce misure urgenti per contenere l'epidemia di Coronavirus e per ridurre le possibili occasioni di trasmissione. Il testo integrale del decreto è consultabile qui. Ecco in sintesi alcune delle limitazioni e delle raccomandazioni contenute nel documento. Il richiamo alla responsabilità dei cittadini è forte e necessario. Dalla serietà con cui si seguiranno le disposizioni e si si adoperarà per tutelare la salute individuale e collettiva dipenderanno l'efficacia delle misure e la loro durata.





DPCM 8 MARZO 2020: LE ZONE "ROSSE"

In 14 province (Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti) oltre all'intera Regione Lombardia vengono adottate misure urgenti che prevedono fra l'altro il divieto di spostamenti in entrata ed uscita salvo quelli per motivi di salute, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. Si consente ovviamente il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione. Le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile. Sospesi eventi e competizioni sportive in qualunque luogo, chiuso o aperto. Consentiti allenamenti e competizioni di atleti professionisti o partecipanti a competizioni nazionali o internazionali, a porte chiuse e con il controllo da parte dei medici delle società sportive. Chiusi gli impianti sciistici, sospese le attività di cinema, teatri, pub, discoteche, sale gioco e simili. Chiusi i musei, i circoli ricreativi e culturali, le palestre, le piscine, i centri benessere e termali. Garantite soltanto le prestazioni che rientrano nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18 con l'obbligo di garantire la distanza di un metro fra le persone, pena la sospensione dell'attività. Chiuse le medie e grandi strutture commerciali nel finesettimana. Nei giorni feriali devono garantire il distanziamento fra gli esercenti. Farmacie, parafarmacie e rivendite di alimentari non sono chiuse ma devono garantire la distanza di un metro. Chiese aperte solo se si garantisce la distanza di un metro. Sospese le cerimonie religiose, compresi funerali.



NEL RESTO D'ITALIA

Sull'intero territorio nazionale sono comunque adottate misure restrittive importanti. Sono sospese le attività di musei e luoghi culturali, di cinema e teatri, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualunque natura. sospese le attività di pub, scuole ballo, discoteche, sale gioco e scommesse. Ristoranti e bar aperti senza limitazioni di orario, ma con l'obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di un metro. Gli altri esercizi commerciali hanno la "forte raccomandazione" di organizzare l'afflusso degli esercenti in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di un metro. Sospesi eventi sportivi e competizioni di ogni ordine e disciplina; consenttite gare e allenamenti a porte chiuse e con la responsabilità delle società sportive di effettuare i controlli sanitari su tutti i presenti. Le attività sportive all'aperto e al chiuso sono consentite se garantiscono la possibilità di stare a un metro di distanza. Scuole e università chiuse fino al 15 marzo. Sospese tutte le gite di istruzione. Il rientro a scuola dopo 5 giorni di malattia sarà possibile solo dietro presentazione di certificato medico. Negli ospedali gli accompagnatori non possono sostare nelle aree di attesa dei dipartimenti di emegenza e accettazione (DEA e pronto soccorso). L'accesso di visitatori e parenti nei reparti, nelle case di riposo, negli hospice, nelle strutture riabilitative è subordinato alle decisioni delle direzioni sanitarie che sono tenute ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili modalità di infezione. Le modalità di lavoro agile possono essere applicate anche se non previste dal contratto e ai datori di lavoro si raccomanda di agevolare l'uso di ferie e congedi. Chiese aperte solo se si garantisce la distanza di un metro. Sospese le cerimonie religiose, compresi funerali