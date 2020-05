La mascherina fa male a chi soffre d'asma?

Come faccio io, con asma grave, a portare la mascherina? Mi potete rispondere grazie (Elena, domanda pervenuta via Facebook)



Risponde Barbara Papazian, Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio e Dirigente Medico presso IRCCS Istituto Auxologico Italiano



Le mascherine possono essere un problema per chi soffre d'asma?



MASCHERINE: COME E QUANDO USARLE?

Il DPCM del 26/4/20 riporta alcune indicazioni importanti: «Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. (..), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso».





LE PREOCCUPAZIONI DEGLI ASMATICI

Alcuni dei pazienti che soffrono di malattie croniche dell’apparato respiratorio, come gli asmatici ad esempio, temono che la mascherina possa contribuire al peggioramento dei sintomi, specie ad aumentare la mancanza di respiro. Possiamo invece rassicurare i nostri pazienti: la mascherina chirurgica può addirittura aiutare chi soffre di asma allergica perché contribuisce alla diminuzione dell’inalazione dei pollini e pertanto può quindi aiutare a controllare i sintomi.

Anche l’Associazione allergologi e immunologi italiani territoriali e ospedalieri (Aaiito) tranquillizza: le mascherine non rendono assolutamente più difficile respirare e indossare la mascherina non comporta nessun rischio aggiuntivo di aumentare le difficoltà respiratorie.



CONSIGLI PRATICI

Quali possono essere i suggerimenti pratici per i pazienti che abbiano queste preoccupazioni? Scegliere mascherine chirurgiche semplici, non utilizzare quindi quelle con maggiore capacità filtrante ma meno tollerabili, come le FFP2 o FFP3, che andrebbero riservate al personale sanitario o in caso di convivenza con famigliari affetti da Covid-19. In tal caso si potrebbe (per il parente sano) utilizzare le FFP2 con valvola che garantiscono un maggiore confort per chi le indossa, sebbene non proteggano le persone intorno.

Inoltre evitare di utilizzare prodotti chimici (come alcool o disinfettanti), per sanificare le mascherine, in modo da evitare di respirare questi prodotti che potrebbero contribuire a scatenare crisi di broncospasmo per chi soffre di asma. Al momento non ci sono delle procedure di sanificazione che siano garantite dalle istituzioni sanitarie o dai produttori. Anche se si utilizzano mascherine lavabili è bene non utilizzare detersivi con profumi o molto aggressivi e risciacquare bene, sempre per non scatenare broncospasmo una volta indossate.

Infine, riservare l’utilizzo delle mascherine solo alle situazioni in cui sono necessarie, come all’aperto in luoghi frequentati da altre persone, negli ambienti chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi pubblici, evitando invece di impiegarle a domicilio.