Per quanto tempo continuare la terapia ormonale sostitutiva?

Buongiorno, ho 54 anni e sono in terapia ormonale sostitutiva (TOS) con tibolone da quasi dieci anni, dopo una isterectomia totale. Mi è stato consigliato di interrompere la terapia ed affrontare eventuali sintomi con terapie alternative, naturali. Ho subito un aumento del peso di circa 6 chili ma non saprei se ci sono altri effetti collaterali. Dovrei interrompere o ridurre il dosaggio? Possono essere utili le terapie naturali dopo 10 anni di TOS? Grazie

Una lettrice (domanda pervenuta via form L'esperto risponde)

Risponde il professor Edgardo Somigliana, ginecologo presso la Clinica Mangiagalli – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Gentile Signora,

la sua domanda è molto importante e riguarda un tema spesso dibattuto: per quanto tempo è sicuro e utile continuare la terapia ormonale sostitutiva (TOS)? Non esiste una regola rigida su quando interrompere la TOS, soprattutto nelle donne che non hanno particolari fattori di rischio e che traggono beneficio dalla terapia.

In particolare, nel suo caso, l’uso di tibolone – un farmaco con attività estrogenica, progestinica e androgenica – è spesso ben tollerato e utilizzato anche nelle donne con isterectomia, poiché non è necessario proteggere l’endometrio. L’età di 54 anni, inoltre, è ancora considerata giovane nell’ambito della menopausa, e se la terapia ha migliorato la qualità della vita e se non ci sono controindicazioni, non è strettamente necessario interromperla.

Naturalmente, la decisione va sempre presa insieme al ginecologo, tenendo conto della storia clinica personale, dei controlli regolari (mammografia, ecografia, esami del sangue), e della comparsa di eventuali effetti collaterali.

Un aumento di peso come quello che ha descritto (6 kg) può essere legato a diversi fattori, inclusi l’età, il rallentamento del metabolismo basale, la sedentarietà o modifiche dell’assetto ormonale. Non sempre è direttamente imputabile alla TOS, ma può rappresentare un motivo valido per valutare insieme al medico se ridurre il dosaggio o modificare la formulazione.

Quindi, se la TOS con tibolone le ha dato beneficio e non ci sono controindicazioni mediche, non è obbligatorio interromperla alla sua età. Le cosiddette terapie naturali hanno, in media, una efficacia inferiore, e spesso non riescono a controllare i sintomi con la stessa efficacia.