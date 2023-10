Problemi di memoria: depressione o Alzheimer?

Mia madre ha disturbi della memoria a breve termine e problemi cognitivi. Due neurologi mi hanno detto che questi sintomi possono derivare dalla depressione cronicizzata. Lo psicologo che l'ha in cura dopo vari test ha iniziato la terapia per Alzheimer. Mia madre è ancora autonoma nel quotidiano. Vorrei sapere se davvero c'è la possibilità si tratti di depressione e sia curabile. Grazie mille

Luisa (domanda pevenuta tramite form L'esperto risponde)

Risponde il professor Andrea Fagiolini, ordinario di Psichiatria all’Università di Siena

Cara signora,

La diagnosi delle malattie responsabili di disturbi della memoria e problemi cognitivi è complessa e spesso richiede un’osservazione per un tempo sufficientemente lungo.

La depressione cronica può influire sulla memoria e sulle funzione cognitive, in modo indipendente o da amplificatore dei sintomi di malattie come l’Alzheimer. Anche nei casi in cui viene formulata una diagnosi di demenza, è spesso molto difficile distinguere tra i sintomi dovuti alla demenza e i sintomi dovuti a condizioni superimposte come una depressione.

È dunque importante che sua madre sia vista e seguita nel tempo da un professionista specializzato sia nella diagnosi e trattamento dei disturbi cognitivi (cioè demenze) che nella diagnosi e trattamento della depressione. Soprattutto, tenere presente che non sempre una diagnosi esclude l’altra.

