HPV: esiste un test anche per gli uomini?

Esiste un test per la diagnosi del papilloma virus (HPV test) anche nell’uomo?

Marco, domanda pervenuta via email

Risponde il professor, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia, Ospedale Policlinico San Donato di Milano, componente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi

Purtroppo al momento non esistono test sicuri che consentano la diagnosi del papilloma virus nel maschio. Lo ‘strumento’ più efficace di cui oggi disponiamo per fare diagnosi è l’esame obiettivo, ovvero una attenta rilevazione dei potenziali sintomi e indicatori di malattia, fatto dall’urologo nel corso di una normale visita di specialistica.

Come proteggersi quindi? Anche per gli uomini il vaccino rappresenta ad oggi l’arma per prevenire e mettersi al riparo dal rischio di contrarre il papilloma virus. Il momento migliore per sottoporsi al vaccino è in giovane età (l'offerta vaccinale prevede una prima chiamata a partire dall'undicesimo anno d'età, per maschi e femmine), prima dell’inizio dell’attività sessuale, sebbene studi dimostrino che anche eseguito in fase sessualmente attiva, il vaccino è efficace nel ridurre la diffusione della malattia e attivare una azione preventiva nell’uomo.

