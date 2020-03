Il microbiota può influenzare il trapianto di midollo

La composizione del microbiota incide sul successo di un trapianto di midollo. E' questa, in estrema sintesi, la notizia che emerge da uno studio pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine e coordinato dagli scienziati del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.





Il trapianto di midollo -più tecnicamente trapianto di cellule staminali ematopoietiche- è uno di quegli interventi che ha contribuito a salvare migliaia di persone affette da malattie del sangue e del midollo osseo. Uno dei principali ostacoli, oltre a quello dell'individuazione di un donatore compatibile, è la malattia acuta da rigetto (Graft versus Host Disease GVHD). Si tratta della reazione delle cellule immunitarie del donatore contro i tessuti del ricevente. Si tratta di una complicanza specifica che si osserva nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico (ovvero da un donatore). Tale complicanza può essere acuta o cronica (100 giorni dopo il trapianto).





I BATTERI INFLUENZANO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO

Circa il 35-50% dei pazienti sottoposti ad un trapianto sviluppa la GVHD acuta. Il rischio dipende da vari fattori come l'origine delle cellule staminali, l'età del paziente, il condizionamento e la profilassi anti-GVHD utilizzata. Oltre a questi fattori, diversi studi hanno ipotizzato anche il coinvolgimento del microbiota, l'insieme di microganismi che popolano il tratto intestinale. Una recente analisi italiana, pubblicata su BMC Medical Genomics (in cui compaiono due ricercatori sostenuti in passato da Fondazione Umberto Veronesi), ha mostrato che la scarsità dei microgansimi del genere Blautia era associata ad una maggiore probabilità di GVDH. Non solo, stesso risultato era associato all'abbondanza di Fusobacterium nucleatum in fase pre-trapianto.





Lo studio dei ricercatori statunitensi da poco pubblicato aggiunge un tassello ulteriore a riprova del ruolo cruciale del microbiota. L'analisi, una delle più grandi mai effettuate, ha coinvolto oltre 1300 pazienti sottoposti a trapianto di midollo. Analizzando la composizione del microbioma prima e dopo il trapianto, è emerso che una maggiore variabilità nella composizione della flora si correlava ad una minore mortalità. Un'osservazione importante che pone le basi al possibile trattamento mirato con probiotici sia prima che dopo il trapianto.