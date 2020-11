Covid-19 e ricerca: il valore dell'attesa

Dopo meno di un anno, si parla di vaccini e anticorpi monoclonali. La ricerca corre alla velocità della luce

Eppur si muove! In un'epoca contrassegnata dalla velocità -pensate quante informazioni possiamo ottenere in pochi secondi sfiorando con le dita uno schermo- non siamo più abituati a saper aspettare. La ricerca scientifica, ad esempio, ha i suoi tempi. Per Covid-19, potrà sembrare strano, stiamo correndo alla velocità della luce.





Con tutta probabilità l'inizio del 2021 vedrà l'arrivo dei primi vaccini. A questa buona notizia dobbiamo aggiungerne un'altra, quella relativa agli anticorpi monoclonali. Da poche ore l'FDA americana ha infatti approvato -ad uso in emergenza- l'anticorpo bamlanivimab. In base ai dati ottenuti e pubblicati dal New England Journal of Medicine, questo anticorpo -somministrato nelle persone con malattia da lieve a moderata ma ad alto rischio di complicanze- è risultato utile nel ridurre la carica virale, i sintomi e il rischio di ospedalizzazione. Manna dal cielo per ridurre la pressione sugli ospedali.





Pur non essendo "farmaci" in grado di agire bloccando la replicazione del virus, l'utilizzo di efficaci anticorpi monoclonali è una di quelle strategie che potrà aiutare enormemente la lotta al coronavirus. L'idea degli scienziati è infatti quella di utilizzarli sia a scopo temporaneamente profilattico -per evitare che le persone sviluppino la malattia- sia dal punto di vista terapeutico. Ma l'anticorpo appena approvato non è il solo perché sono diversi quelli in fase di sperimentazione avanzata.





Si potrà discutere sui costi, sulle disponibilità e su quali persone somministrarli per primi. Oggi però è comunque un buongiorno perché lentamente -secondo il nostro giudizio ma non secondo quello della ricerca- vediamo arrivare sempre più soluzioni alla pandemia.





La sfida non è affatto vinta ma la strada intrapresa è quella giusta. Meno di un anno fa non conoscevamo il virus e la sua sequenza. Oggi, a 10 mesi di distanza, stiamo discutendo di efficacia dei vaccini e anticorpi monoclonali. Un risultato a dir poco straordinario.



Per maggiori informazioni su vaccini, leggi l'articolo "Covid-19: il punto della situazione sul vaccino Pfizer"



Per maggiori informazioni sugli anticorpi monoclonali, leggi l'articolo "Covid-19: con bamlanivimab inizia l'era degli anticorpi monoclonali"