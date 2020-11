«Giusto o sbagliato?», l'etica per grandi e piccini

Il nuovo libro di Chiara Segrè e Marco Annoni per guidare i ragazzi (e gli adulti) nel mondo dell’etica

«Invece che reagire lanciando a sua volta pietre a coloro che lo avevano colpito […], Daryl si era fatto coraggio e aveva scelto la via della gentilezza, partendo da un presupposto semplice ma difficilissimo da fare proprio: non accusare o attaccare, ma provare a capire quella gente, per quanto assurde fossero le loro idee, partendo sempre da un atteggiamento di sincero rispetto». Se non sapessimo che il protagonista di questa storia è il musicista afroamericano Daryl Davis e che le persone con cui ha cercato un dialogo nonostante le idee assurde siano i membri del Ku Klux Klan, queste poche righe potrebbero descrivere un momento della vita di tutti noi. Perché a tutti noi, davanti ai tanti bivi in cui ci troviamo nel nostro percorso, è sempre data una scelta su come comportarci.

Quella di Daryl è solo una delle storie vere che compongono «Giusto o sbagliato?» (144 pagine, 12.9 euro, Lapis Edizioni), un libro pensato per i giovanissimi che in realtà rappresenta un’ottima lettura anche per gli adulti. Il testo, illustrato da Andrea Antinori, è stato scritto a quattro mani da Chiara Segrè (biologa, scrittrice per ragazzi e responsabile della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi) e da Marco Annoni (bioeticista, ricercatore del Cnr e responsabile della supervisione etica della Fondazione). Gli autori ci conducono in un magnifico viaggio nelle sfaccettature dell’etica, quella parte della filosofia che si occupa del comportamento umano e di cosa sia giusto o sbagliato fare. Una bussola per orientarci tra due pulsioni che, volenti o nolenti, fanno parte di noi: l’aggressività violenta e la cooperazione pacifica.

E cooperazione e violenza sono le prime delle dieci parole chiave attorno alle quali si sviluppa il libro, e la cui importanza nell’ambito dell’etica viene raccontata attraverso dodici storie vere di donne e uomini (e anche di qualche animale!) nei contesti storici e geografici più disparati. Parole e storie che ci aiutano a riflettere. Non possiamo infatti prescindere dall’aggressività come tratto innegabile della natura umana (presente anche in alcuni nostri stretti parenti animali). Ma la capacità di pensiero etico ci dà un grande vantaggio tra tutte le specie viventi: possiamo scegliere di indirizzare le nostre azioni verso la collaborazione e il mutuo sostegno, per migliorare la nostra vita e godere di tutti i benefici che una società civile porta con sé.

Proprio in un momento storico in cui le difficoltà sanitarie, economiche, sociali e ambientali ci pongono di fronte a dilemmi estremi e decisioni cruciali, come singoli cittadini e come Paesi, è importante ritagliarci un momento per rimettere a fuoco i criteri secondo cui muoverci in questi scenari sempre più complicati, consapevoli che non ci sono soluzioni preconfezionate e universali, né destini già scritti. Gli autori suggeriscono che «l’etica, quindi, è ormai diventata una vera necessità per la nostra specie, da cui potrà dipendere la nostra stessa sopravvivenza».

Un libro importante, che in maniera semplice e accattivante riesce ad avvicinare i più piccoli a un tema estremamente complesso, e a rammentare ai più grandi che la scelta è sempre nelle nostre mani, anche quando la strada sembra senza uscita. Come ricordano Segrè e Annoni, «il futuro si inizia a scrivere adesso: la penna è l’etica e tutti noi siamo gli autori. Quale sarà la trama, dipenderà dalle nostre scelte».



GIUSTO O SBAGLIATO? - Quando scegli decidi chi sei

Chiara Valentina Segré, Marco Annoni, Andrea Antinori

Lapis Edizioni, 144 pagine, 12,90 euro

Età di lettura dai 10 anni in su

Agnese Collino