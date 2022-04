I segreti della vita lunga (e felice?)

"I segreti dei centenari" di Agnese Collino e Chiara Segrè affronta in maniera scientifica e tutt'altro che scontata l'eterno tema della longevità

di Donatella Barus

Il grande neo di questo libro è che... che ho dovuto leggere fino a pagina 229 per trovare quello che cercavo. Ovvero gli Alphaville. Ma lasciamo da parte Forever young, per proporre un paio di riflessioni su questo libro.

Coi loro Centenari, Agnese Collino e Chiara Segré prendono le fila di un tema molto glamour e molto complesso: la longevità. Ma lo fanno dribblando la deriva antiaging, la via più praticata e semplice da seguire, che sanno fare un tanti, per imboccare invece la strada più ripida che san fare in pochi, quella dell'invecchiare e del morire, del perché si invecchia e si muore, ovvero della domanda più elementare e profonda che ci poniamo, dai 3 ai ... ant'anni.

È una domanda disperata, talvolta, ammettiamolo. Per questo io ringrazierei le autrici che ci portano, con la grazia da biologhe innamorate della scrittura, in una lettura tutt'altro che scontata. E piacevole.

Il libro, non è superfluo dirlo, è ricco di informazioni utili. Prevenzione, genetica ed epigenetica, screening, dieta, movimento, sonno e stress, memoria et similia... spiegati bene.

Alla fine, non so se la longevità sia una scelta, e in quale misura, e sicuramente avevano ragione gli Alphaville: è dura invecchiare without a cause (che poi la ragione c'è, te lo spiegano anche Collino e Segré, ma è difficile ugualmente). Ma la verità è che non ci sono più i vecchi di una volta. Se volete vedere le carte che vi potete giocare per vivervela davvero tutta, be' allora vale la pena cercarle fra le pagine dei Centenari.

Parte del ricavato del libro andrà a sostegno della ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione Umberto Veronesi

"I segreti dei centenari"

Agnese Collino e Chiara Segrè

Sperling&Kupfer, 241 pagine