Il talento del cervello

Dieci lezioni per comprendere che il nostro cervello è in continua evoluzione. Non una scatola immutabile ma un "organo" continuamente sollecitato a cambiare

Chi l'ha detto che il cervello è una "scatola chiusa" immutabile? I miliardi di neuroni da cui è composto sono in continua evoluzione, sin dal concepimento. L'hardware è pressoché identico fra tutti, uomini e donne. Ciò che fa la differenza è il "software".





Malattie neurodegenerative, depressione e disturbo post-traumatico da stress sono molto più frequenti nelle donne. Malattie del neurosviluppo come autismo, dislessia e schizofrenia sono estremamente più diffuse negli uomini. Perché si verifica tutto ciò?





Il libro "Il talento del cervello" spiega con un linguaggio accessibile a tutti ciò che oggi conosciamo sul cervello. Un volume con cui Michela Matteoli, in dieci facili lezioni di neuroscienze, guida il lettore alla scoperta delle grandi potenzialità della nostra mente e di quei fattori che ne influenzano il funzionamento, infiammazione in primis.





Un percorso per comprendere alcune delle funzioni cerebrali più straordinarie e per indicare a tutti come adottare le strategie che preservano le capacità cognitive, dall'alimentazione al relax. Il consiglio? Prima si comincia, meglio è.





"Il talento del cervello. 10 lezioni facili di neuroscienze"

di Michela Matteoli

Collana "Scienze per la vita" diretta da Eliana Liotta

Sonzogno Editore

158 pagine. 16 euro