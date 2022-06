L’impronta lunga della pandemia

“Post COVID” è un manuale indispensabile per guidarci attraverso l'onda lunga del Covid-19

di Donatella Barus

Non è di quelle facili l’operazione che Sergio Harari, medico, e Vera Martinella, giornalista, decidono di intraprendere con il libro Post COVID. Che cosa dobbiamo sapere sulle conseguenze a lungo termine del virus per corpo e mente.

Il volume è un riepilogo attento dei diversi aspetti della nostra vita su cui la pandemia ha lasciato la sua impronta. Compare a due anni e mezzo dall’inizio della più grave emergenza sanitaria di questo secolo, che ha scosso equilibri economici, politici e scientifici, in un momento di sfide straordinarie per la ricerca, per le politiche di sanità e – va detto – anche per l’informazione.

Gli autori raccolgono la sfida. Sergio Harari, professore di Medicina Interna all’Università di Milano e direttore di Pneumologia e Medicina interna all’Ospedale San Giuseppe, insieme a Vera Martinella, giornalista di Fondazione Umberto Veronesi e Corriere della Sera, rispondono con un testo che è una vera e propria guida, utile a tutti, per comprendere l’infezione da Sars-CoV-2 e i suoi effetti sul corpo umano (dai polmoni al cervello, dai reni alla pelle, dal cuore ai muscoli e alle ossa, dall’intestino agli equilibri ormonali). Insegnano, fra l’altro, a comprendere la differenza fra “long COVID” e “post COVID”.

Forniscono un’idea chiara e aggiornata su quello che la comunità scientifica ha appreso e condiviso, ma soprattutto indicazioni pratiche per prevenire, riconoscere e gestire le tante sequele del COVID-19. Affrontano le tante domande specifiche da cui siamo quotidianamente assillati: cosa succede ai bambini, alle persone fragili, agli anziani; come recuperare al meglio e tornare alla pratica sportiva in sicurezza; qual è l’impatto delle vaccinazioni sulle diverse fasce di popolazione. Il tutto senza cedere alla tentazione di semplificare ciò che semplificabile non è, che va chiarito e spiegato, non certo banalizzato.

Va letto e tenuto sul comodino, questo Post COVID, perché non ci parla soltanto di ciò che è accaduto e sta accadendo al corpo di chi si è ammalato, ma anche di ciò che accade al corpo sociale, al mondo in cui viviamo. Offre gli spunti per riflettere su come la pandemia sta cambiando il modo di stare insieme, di lavorare, di fare ricerca, di organizzare la cura e l’assistenza delle persone.

Solferino, 2022 234 pagine €16,50.