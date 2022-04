Speciale prima colazione

Secondo l’ultima rilevazione del 2016 del Sistema di Sorveglianza OKkio

alla Salute promosso dal Ministero della Salute, in Italia l’otto per cento dei bambini salta la prima colazione e il 33 per cento ne fa una inadeguata. Eppure i pediatri e i nutrizionisti sono concordi nell'affermare che il primo dei pasti debba essere vario, piacevole, appetitoso ed equilibrato.