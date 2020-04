Impact Factor

L'Impact Factor (IF) è il punteggio che indica il valore e il prestigio di ciascuna rivista scientifica peer-reviewed e, di conseguenza, degli articoli che vi sono pubblicati. Il punteggio dell’IF è calcolato ogni anno in base al numero di citazioni degli articoli della rivista, partendo dal presupposto che, in linea teorica, più innovativo e importante è uno studio e maggiore è la probabilità che sia citato da altri. Le riviste che pubblicano gli articoli maggiormente citati sono considerate le più ragguardevoli nel loro ambito.

In linea generale, più l’Impact Factor è elevato, maggiore è la bravura del ricercatore, in termini di produttività e prestigio.

Negli ultimi dieci anni, tra il 2009 e il 2019, i ricercatori sostenuti da Fondazione Umberto Veronesi hanno prodotto: 1315 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, di cui 1210 con Impact Factor disponibile.

L’94,61% di queste pubblicazioni è stata a sua volta citata in altri articoli e ricerche per un Impact Factor medio di 6,65*.



Alcune delle riviste internazionali peer-reviewed dove hanno pubblicato i nostri ricercatori nel 2020: Nature, Nature Communications, Nature Genetics, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, Cancer cell, Lancet Oncology, Blood, EMBO Journal, Leukemia, Hepatology, Brain, Cancer Research, Circulation research, Clinical cancer research.

* L’impact Factor medio di tutte le pubblicazioni dei 49 IRCSS italiani è di 4,36

(fonte: Ministero della Salute 2018)