Progetto di ricerca

Per progetto di ricerca si intende un progetto che si propone di ampliare le conoscenze rispetto ad una specifica domanda scientifica. Viene portato avanti in equipe, spesso anche in collaborazione tra laboratori o istituti diversi, e può avere una durata variabile anche di diversi anni.

Fondazione Umberto Veronesi sostiene progetti di ricerca di elevato profilo scientifico e ampia ricaduta sulla salute pubblica, nel campo dell’oncologia, della prevenzione e dei corretti stili di vita per raggiungere un miglioramento della qualità della vita di malati e non.