Protocollo di cura

Un protocollo di cura, specifico per una determinata patologia, indica le linee guida per la diagnosi, presa in carico, terapia e follow-up del paziente, offrendo un approccio uniforme e standard che rappresenti, secondo gli esperti, la migliore pratica possibile secondo le evidenze disponibili.

Tra le finalità dei protocolli c’è quella di migliorare l’assistenza sanitaria, assicurare interventi basati sui più recenti dati scientifici e uniformare gli interventi assistenziali, per garantire ai pazienti di essere seguiti nella maniera più efficace a prescindere dalla struttura a cui si rivolgano.

Nel solo 2020, Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di sostenere i costi per l’apertura di 6 protocolli di cura nell’ambito dei tumori pediatrici (malattie rare, su cui spesso non esistono ancora protocolli ad hoc), così da garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori terapie a disposizione.