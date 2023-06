Progetto Umberto, piattaforma informatica congiunta tra Fondazione Veronesi e IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), nasce dall’idea che solo grazie a più ampie collaborazioni di carattere scientifico si possa efficacemente studiare la relazione tra alimentazione, stili di vita e tumori.

Sappiamo infatti che circa un terzo delle diagnosi di tumore in Italia è prevenibile con una giusta combinazione fra alimentazione, peso forma e attività fisica e che la dieta mediterranea rappresenta in maniera indiscussa un modello alimentare sano ed equilibrato.

L’indagine mira perciò a valutare, nel concreto, come alcune caratteristiche degli alimenti possano influenzare il nostro rischio a lungo termine di sviluppare una patologia oncologica, in particolare al seno, colon retto e prostata.

In parallelo verranno anche studiate le condizioni biologiche collegate alle abitudini alimentari che possono influenzare il rischio di sviluppare tumori e altre condizioni come infiammazione cronica e alterazioni del metabolismo dell’insulina, entrambi ulteriori fattori di rischio per le malattie croniche.

L’obiettivo prefissato è quello di identificare linee guida da trasferire agli organi di salute pubblica, con le misure da adottare in termini di prevenzione per una vita più longeva e in salute. L’impatto da tale ricerca assume un valore di particolare rilevanza poiché si innesta sulla banca dati Moli-sani attiva da oltre 20 anni, che contiene informazioni cliniche e comportamentali di oltre 25.000 cittadini del Molise. È uno dei primi studi di larga scala su alimentazione e rischio di malattia basati su una popolazione mediterranea.

Il Progetto Umberto verrà realizzato presso il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’IRCCS Neuromed, grazie a un investimento di oltre un milione di euro da parte di Fondazione Veronesi.