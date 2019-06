Appuntamento dal 7 al 14 giugno, con una cena a margine del torneo. Il ricavato sarà devoluto a Gold for Kids, il progetto dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza

La delegazione di Bergamo in campo per la ricerca sui tumori pediatrici. Nel periodo compreso tra il 7 e il 14 giugno, nella città orobica, si terrà un torneo di tennis doppio misto (qui il regolamento).



I proventi dell'iniziativa saranno destinati a Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi raccoglie fondi da destinare al finanziamento del protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta. Al termine dell'ultimo giorno, è previsto anche un momento conviviale conclusivo (a partire dalle 19). Il torneo si svolgerà al Tennis Club Città dei Mille (via Martinella 3) ed è possibile parteciparvi con un contributo di 30 euro. Prevista anche la formula integrata, che permette di prendere parte al torneo e alla cena del 14 giugno (50 euro). Il costo per la sola cena è invece fissato a 25 euro.



Per iscriversi, è sufficiente inviare un'email (tenniscittadeimille@gmail.com) o contattare il numero 334-8558252.