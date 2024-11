A Firenze una serata a teatro a sostegno della ricerca oncologica

Appuntamento venerdì 6 dicembre 2024 per finanziare un ricercatore impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche

La Delegazione di Firenze di Fondazione Veronesi, guidata da Maria Petrini, in collaborazione con l'Accademia Teatrale di Firenze, organizza lo spettacolo teatrale “Sarto per Signora” di Georges Feydeau. L’appuntamento è venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso il Teatro Tredici di Firenze, in via Nicolodi 2.

Lo spettacolo, a cura del Centro Culturale di Teatro APS, dell’Accademia teatrale di Firenze e del Centro di Ricerca XR – Theatre, sarà diretto da Pietro Bartolini, con la regia di Antonietta Paulozza.

I fondi raccolti contribuiranno a finanziare un ricercatore impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

Per info e prenotazioni:

info.firenze@fondazioneveronesi.it

Scarica la locandina