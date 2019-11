A Natale un concerto per la ricerca

A Trapani il 5 dicembre un concerto per festeggiare l'arrivo del Natale e per sostenere la ricerca scientifica

La Delegazione di Trapani di Fondazione Umberto Veronesi organizza un Concerto di Natale per sostenere la ricerca scientifica.

L'appuntamento è per giovedì 5 dicembre, alle ore 18.30, presso la Chiesa Sant’Alberto in Via Garibaldi (Trapani).

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione del Coro “Nicola Ricevuto” della Libera Università T. Marrone.

È possibile partecipare all’evento a fronte di una donazione libera.