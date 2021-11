A novembre la prima edizione de “I broccoli per la ricerca”

Dall’8 al 21 novembre, primo appuntamento con “I broccoli per la ricerca”. Per ogni broccolo venduto, 20 centesimi alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili.

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili e per l’occasione Fondazione Umberto Veronesi lancia il progetto “I broccoli per la ricerca”, realizzato in partnership esclusiva con l’azienda Citrus – l’Orto Italiano. Dall’ 8 al 21 novembre sarà distribuito nei supermercati di tutta Italia il broccolo, con la speciale etichetta che riporta il nome del progetto, al costo fisso di 1,50 euro. Venti centesimi saranno devoluti al progetto SAM – Salute Al Maschile di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato all’educazione alla prevenzione e al finanziamento alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili, ossia prostata, testicolo e vescica.

Oltre al sostegno alla ricerca scientifica, il progetto si propone di ricordare agli uomini quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute anche attraverso una sana e corretta alimentazione quotidiana.

Quindi, perché proprio il broccolo? Perché è un ortaggio dalle tante potenzialità benefiche grazie al suo contenuto di minerali (selenio, potassio e manganese) e vitamine (A, C, K, B6 e folati), micronutrienti fondamentali per il benessere del nostro organismo e di polifenoli e glucosinolati, molecole di cui vengono studiate le attività antiossidanti, anticancerogene, antimicrobiche, antinfiammatorie e antidiabetiche.

«Siamo orgogliosi di ricevere ancora una volta la fiducia da parte di Fondazione Umberto Veronesi, che ha scelto Citrus come partner esclusivo per questa preziosa iniziativa. Abbiamo messo a disposizione del progetto il nostro know how e il nostro cuore sostenibile. La collaborazione è alla base del nostro modo di fare impresa. Il progetto è stato realizzato grazie a produttori che si impegnano a mantenere alto lo standard qualitativo» dichiara Marianna Palella, ceo e founder di Citrus L'Orto Italiano.

«La pandemia ci ha lasciato come eredità positiva la consapevolezza di quanto sia fondamentale la ricerca scientifica per la salute di tutti noi. Grazie al prezioso contributo di Citrus l’Orto Italiano sarà possibile continuare il nostro lavoro a sostegno della ricerca d’eccellenza per sviluppare strategie di prevenzione e cura sempre più efficaci per combattere malattie che colpiscono ancora numerose persone» - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Testimonial della campagna Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. «Ho deciso di essere testimonial di questo importante progetto perché i broccoli non solo sono un alimento funzionale per la nostra salute per le proprietà nutrizionali, ma grazie al loro acquisto permettono di finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza per combattere quei tumori che ancora oggi colpiscono numerose persone».