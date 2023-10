A Ottobre tornano "le Noci per la ricerca"

Acquistando una confezione di noci, sostieni la ricerca scientifica sui tumori femminili e doni una speranza alle donne malate di tumore. Scopri dove e quando trovarle.

Dall’1 al 31 ottobre tornano le Noci per la ricerca, il progetto di Fondazione Veronesi realizzato in partnership esclusiva con Life, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori che ogni anno colpiscono migliaia di donne (utero, seno, ovaio) e diffondere la cultura del mangiar sano.

Presentate quest’anno in una nuova veste grafica, le Noci per la ricerca sono disponibili in due formati: in guscio da 500 e sgusciate da 90 g. E per ogni confezione venduta, una parte del ricavato (50 centesimi per il sacchetto in guscio e 25 centesimi per quello sgusciato) sarà devoluta alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci contro i tumori femminili.

Potrai acquistare le Noci per la Ricerca in tutta Italia, nei punti vendita delle seguenti insegne:

Bennet

Carrefour

Conad

Coop

DAO

Despar

Dimar

Esselunga

Famila

Gros Cidac

Gulliver

Il Centesimo

Il Gigante

Maxi Di

PaghiPoco

Paladini

Seven

To.market

Contribuendo anche tu a costruire un futuro di salute per tutte le pazienti di oggi e di domani.

Grazie all’ormai consolidato rapporto tra Life e Fondazione Veronesi, e grazie al sostegno dei consumatori che hanno scelto Le noci per la ricerca, dal 2016 ad oggi sono stati raccolti oltre 460 mila euro che hanno permesso di finanziare anche il lavoro annuale di 13 eccellenti ricercatori e ricercatrici che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.

«Sin dalla sua nascita Fondazione Veronesi è impegnata a finanziare la ricerca in area oncologica e soprattutto progetti di ricerca che riguardano le patologie tipicamente femminili. Negli anni abbiamo sviluppato numerose iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca d’eccellenza, e tra queste spicca “le Noci per la ricerca”, un’operazione di grande valore che si rivolge ai consumatori affinché possano orientare sempre più responsabilmente le proprie scelte in materia di salute», dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Veronesi.

«Le Noci per la ricerca sono un bellissimo e consolidato progetto che portiamo avanti ormai da diversi anni a cui la nostra azienda tiene particolarmente perché racchiude in sé il concetto del Benessere a 360°, contribuendo sia al benessere fisico del consumatore sia al sostegno della ricerca. Molti sono già stati i ricercatori finanziati dal progetto e siamo certi che la sensibilità dei consumatori aiuterà a sostenerne molti altri. In momenti difficili come quello che stiamo vivendo, ci accorgiamo ancora di più quanto sia importante il sostegno in tal senso», dichiara Umberto Sacchi, AD di Life.

«Nella mia quotidianità non manca mai la frutta secca, ma soprattutto le noci, poiché sono alimenti funzionali per la nostra salute grazie alle loro proprietà nutrizionali. Anche queste noci, come tutta la frutta secca, non ingrassano - se ovviamente inserite in una dieta varia e bilanciata. Le Noci per la ricerca fanno bene il doppio perché finanziano la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi e possono essere consumate sia dagli adulti che anche dai bambini», dichiara Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi e testimonial della nuova edizione de le Noci per la ricerca.