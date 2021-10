A ottobre tornano «Le Noci per la Ricerca»… in rosa

Un semplice gesto, come l’acquisto di una confezione di noci, può fare molto per il progresso della ricerca scientifica, la più grande speranza che si possa dare alle donne colpite da tumore

Torna, per tutto il mese di ottobre, «Le noci per la ricerca», il progetto di Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione esclusiva con LIFE, che ha l'obiettivo di diffondere una maggiore attenzione verso un’alimentazione più sana come mezzo di prevenzione primaria e sostenere la ricerca scientifica.

Acquistandole -in due diverse confezioni: da 90 grammi di noci sgusciate, da 350 grammi di noci in guscio– 50 centesimi saranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca di medici e ricercatori meritevoli impegnati nei centri di eccellenza di tutta Italia nell’ambito dell’oncologia femminile.

Dal 2016 ad oggi, grazie al rapporto ormai consolidato tra l’azienda LIFE e Fondazione Umberto Veronesi, il progetto ha consentito di raccogliere 290.000 euro devoluti alla ricerca e finanziare anche il lavoro di 8 ricercatori.

Si conferma come testimonial Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi: «Ho deciso di essere nuovamente testimonial di questo importante progetto perché le noci per la ricerca non solo sono un alimento funzionale per la nostra salute per le proprietà nutrizionali, ma grazie al loro acquisto permettono di finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza per combattere quei tumori che ancora oggi colpiscono numerose donne».

«Le noci per la ricerca» potranno essere acquistate in tutta Italia nei punti vendita delle seguenti insegne:

COOP CENTRALE ADRIATICA

COOP NORD OVEST

DESPAR

DIMAR

GIGANTE

(lista in aggiornamento).