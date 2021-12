Ad Agnese Collino il Premio Nazionale Divulgazione Scientifica 2021

Con "La Malattia da 10 centesimi" il supervisiore scientifico della Fondazione si è aggiudicata il prestigioso premio

La "nostra" Agnese Collino sì è aggiudicata la nona edizione del premio Nazionale Divulgazione Scientifica 2021. Un Primo Premio assoluto vinto grazie alla stesura del libro "La malattia da 10 centesimi" (Codice edizioni, 2021).



Friulana, classe 1984, laureata in Biologia Molecolare. Un dottorato di ricerca presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano concluso nel 2014. Nella sua attività di ricerca, prima di arrvare in Fondazione, si è occupata di tumori derivanti da infiammazione cronica, in particolare del fegato.





L'opera con cui Agnese ha vinto il premio affronta e sviscera le dinamiche di una malattia dai molti paradossi, la poliomielite, sempre esistita ma che non provocò epidemie prima del 1911, quando iniziò a rappresentare addirittura la più grande paura degli americani dopo la bomba atomica, divenendo il grande nemico da sconfiggere.



Complimenti Agnese!