Agorà sostiene la ricerca sui tumori femminili

Con il contributo di Agorà - Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico, assegnata una borsa di ricerca per sviluppare nuovi approcci nel monitoraggio delle pazienti con tumore al seno.

Nel 2022 Fondazione Umberto Veronesi ha il sostegno di Agorà, Società Scientifica attiva nello sviluppo e formazione della Medicina Estetica in Italia e nel mondo.

Da sempre accanto alle donne, Agorà ha deciso di supportare concretamente la ricerca scientifica finanziando un eccellente ricercatore che ha deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori tipicamente femminili. Sostenendo il progetto di Fondazione Umberto Veronesi Pink is good, Agorà intende assicurare una costante ricerca sul campo per supportare tutte quelle donne che purtroppo convivono con questa difficile problematica.

Grazie al contributo della Sociatà, unitamente ad alcuni loro generosi partner, è stato possibile finanziare un anno di lavoro del ricercatore Uday Munagala, impegnato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa, nel suo progetto di ricerca volto a sviluppare nuovi approcci per analizzare il DNA tumorale circolante presente nelle biopsie liquide, così da migliorare il monitoraggio delle pazienti con tumore al seno.

«Superando i confini della Medicina Estetica ci prefiggiamo l'obiettivo di supportare e di mostrare quanto la Medicina estetica sia una medicina a sfondo sociale: sia come efficace supporto divulgativo in termini di prevenzione, sia come medicina "restitutiva" per la conseguente miglior qualità di vita dopo la malattia», afferma il Prof. Alberto Massirone – Presidente Agorà - Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico

«Ringrazio Agora? ed i suoi partner per questo importante contributo a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza, e che ci permetterà di finanziare un ricercatore impegnato a trovare soluzioni di cura più efficaci per combattere i tumori femminili» - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Veronesi.