Due giorni di gare, il 10 e l’11 settembre, a sostegno del progetto Gold for Kids sui tumori pediatrici

Sabato 10 e domenica 11 settembre si è svolta, presso il Bormio Golf, una gara benefica a sostegno del progetto Gold for Kids di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza.

La manifestazione, organizzata da Giorgio Boiani, ha permesso di raggiungere uno straordinario risultato, grazie al coinvolgimento di un centinaio di persone. Per tutto il 2023 verrà sostenuto, in un ospedale o in un centro di ricerca su territorio lombardo, il lavoro di un ricercatore che, comprendendo i meccanismi di sviluppo dei tumori pediatrici e degli adolescenti, cercherà soluzioni di diagnosi e cura, sempre più mirate e innovative per aumentare i tassi di sopravvivenza e migliorare le condizioni di vita dei piccoli pazienti.

Si ringraziano i numerosi sponsor che hanno permesso la realizzazione della gara benefica tra cui AcomeA SGR, Cà Bianche, Editoria Grafica Colombo, Immobiliare Athamanta SRL, I.G.R SA, LavLex, MBau Tech, REL, Sotto Vento, Tierre Group, ViaBoschi e Wurth.

Scarica la locandina dell'evento