Al via l’appuntamento annuale con “le Noci per la ricerca” a sostegno della ricerca sui tumori femminili

Appuntamento per il mese di ottobre in molti punti vendita. Life devolverà una parte del ricavato a Fondazione Veronesi

Dall’1 al 31 ottobre un gesto quotidiano come fare la spesa assume un valore in più: le Noci per la ricerca tornano in molti punti vendita di tutta Italia per sostenere il lavoro di ricercatori impegnati a trovare nuove cure per i tumori femminili.





Le Noci per la ricerca sono disponibili nei formati in guscio da 500 e sgusciate da 90 g, e per ogni confezione venduta all’insegna, Life devolverà una parte del ricavato (0,50€ per il sacchetto in guscio e 0,25€ per quello sgusciato) a Fondazione Veronesi.





Potrai acquistarle in tutta Italia, nei punti vendita delle seguenti insegne: Bennet Carrefour Conad Coop DAO Despar Dimar Esselunga Famila Gros Cidac Gulliver Il Centesimo Il Gigante Maxi Di PaghiPoco Paladini Seven To.market. L’iniziativa si avvale della partnership tecnica di Life, un’azienda che da anni è al fianco della Fondazione non solo nella fornitura, vendita e commercializzazione del prodotto, ma anche nella promozione di una sana alimentazione, di cui la frutta secca è un componente imprescindibile. Anche grazie a questa importante collaborazione, il progetto ha già destinato alla ricerca oltre 500.000 euro. Con Umberto Sacchi, Amministratore Delegato di Life, abbiamo parlato de le Noci per la ricerca, ma non solo.





Sono passati nove anni dall'inizio della collaborazione tra Life e Fondazione Umberto Veronesi con il progetto le Noci per la ricerca. Cosa vi ha spinto, all'epoca, ad avvicinarvi alla Fondazione e a sostenere questa iniziativa? Quali erano le vostre aspettative iniziali e come sono cambiate nel tempo?

Ebbene si, è quasi un decennio che Life si è fatta interprete concreta, con immenso orgoglio, del progetto. Inizialmente in azienda ci aspettavamo di dare sostegno a una giusta causa, che sposa ricerca e alimentazione proponendo un frutto ricco di benessere come la noce. Il progetto ha poi preso piede ed è arrivato a coinvolgere quasi tutte le principali insegne della grande distribuzione nazionale, contro ogni aspettativa. Siamo dunque fieri che questa scelta abbia portato ottimi risultati, sia per il benessere del consumatore, sia per la ricerca scientifica di eccellenza. La vostra collaborazione si è evoluta notevolmente nel corso degli anni, passando da un supporto nel rifornimento del prodotto a una sinergia che promuove uno stile di vita sano attraverso il consumo di frutta secca.





Come è nata l'idea di sviluppare i Nutrimix in collaborazione con Fondazione? In che modo questi prodotti riflettono la vostra visione condivisa con la nostra realtà?

Con il passare degli anni, il progetto le Noci per la ricerca si è sempre più rafforzato. Oltre a questa importante collaborazione, con Fondazione Umberto Veronesi abbiamo avuto la lungimiranza di proporre nuovi prodotti al consumatore, sempre con una particolare attenzione al benessere. Un semplice accostamento di pochi frutti e semi ha dato vita alla linea Nutrimix, una serie di misti pronti all’uso, per coprire il fabbisogno di vari momenti della giornata: dalla colazione al break, dall’arricchimento di piatti alla merenda. Anche questo progetto, da collaterale alle noci, è diventato assolutamente importante nella collaborazione. Collaborare con una realtà come Fondazione Veronesi ha sicuramente un impatto sulla percezione del marchio Life sia da parte della GDO che dei consumatori.





Quali feedback avete ricevuto dai vostri stakeholder in merito a questa partnership e come immaginate possa evolvere in futuro per creare ulteriori opportunità di crescita e innovazione?

L’accostamento tra due realtà di riferimento nei rispettivi settori è indubbiamente uno dei punti di forza della collaborazione. Molte insegne della grande distribuzione, in primis, hanno deciso di dare fiducia al progetto e di inserirne i prodotti, nonostante la presenza di altre confezioni di noci già in vendita nelle medesime insegne. Questa testimonianza fa capire quanta sensibilità ci sia, nella distribuzione e tra i consumatori, che quotidianamente scelgono ‘le Noci per la ricerca’. Sapere che ogni pacchetto venduto contribuisce al sostegno concreto di ricercatori d’eccellenza, è la modalità che ognuno di noi ha per dare il proprio piccolo contributo alla ricerca scientifica contro i tumori. Ogni piccolo aiuto si è trasformato in centinaia di migliaia di euro, che in questi anni sono stati devoluti alla ricerca. L’impegno di Life continuerà con sempre maggior determinazione per accrescere ancora di più la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.