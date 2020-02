Alimentazione, integratori e sostenibilità: appuntamento al MUSME

3 talk al MUSME di Padova accompagnano il prolungamento della mostra Io Vivo Sano Alimentazione e DNA. Appuntamento il 29 febbraio, 7 marzo e 4 aprile

La collaborazione tra il Museo di Storia della Medicina di Padova (MUSME) e Fondazione Umberto Veronesi si rinnova con un ciclo di tre incontri dedicati alla relazione tra alimentazione e salute aperti alla società civile e promossi dalla Regione Veneto. Tanti gli argomenti e tanti gli speaker coinvolti per esplorare e conoscere meglio in che modo quello che mangiamo influenza il nostro organismo nel corso della vita, con un occhio attento alla correttezza delle informazioni di cui disponiamo.





Si inizia il 29 febbraio con un incontro rivolto al futuro e alla sostenibilità del sistema alimentare. Il cibo del futuro: come mangeremo tra bisogni alimentari e sostenibilità proporrà spunti di riflessione circa la necessità di cambiare radicalmente le nostre abitudini a tavola e non solo con l’obiettivo di imprimere una svolta concreta alla sostenibilità del sistema alimentare.





Si prosegue il 7 marzo con un approfondimento che lega alimentazione e gravidanza. Alimentazione mamma e bambino: implicazioni per la salute esplorerà come l'alimentazione e lo stile di vita della donna durante la gravidanza, così come la modalità di parto, il tipo di allattamento e svezzamento siano fattori che determinano lo stato di salute del bambino in maniera significativa nelle prime fasi di vita e non solo.





Infine, il 4 aprile ci sarà l’incontro dedicato a comprendere meglio le nostre reali esigenze nutrizionali nel quotidiano e nel corso dell’attività sportiva. Integratori, supplementi e diete detox tra sport e vita quotidiana: servono davvero? vuole fare chiarezza su quali esigenze dobbiamo realmente soddisfare e quando, invece, le sostanze citate diventano una scorciatoia che nulla aggiunge a una sana dieta preventiva.





Ricercatori, medici, specialisti e rappresentanti della Regione Veneto interverranno portando diversi punti di vista per esplorare a 360 gradi i temi proposti. Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso il MUSME dalle 16.00 alle 17.30.





La prenotazione è obbligatoria su www.musme.it/talk-alimentazione. Scarica qui la locandina del ciclo di talk. Si segnala che al termine dell’incontro tutti i partecipanti potranno accedere gratuitamente al MUSME e alla mostra Io Vivo Sano - Alimentazione e DNA che è stata prolungata sino al 13 aprile 2020.





Per maggiori informazioni e iscrizioni alla mostra presso scrivere a info@musme.it e scuole@musme.it.