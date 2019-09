Alisi gioielli sostiene Fondazione Veronesi

L'acquisto dei gioielli di design contribuirà a sostenere le attività della Fondazione

Alisi gioielli, la famosa gioielleria di design in via di Porta Rossa 60 a Firenze, sostiene la Fondazione Umberto Veronesi attraverso una linea dedicata di gioielli. Presentata in occasione dell'inaugurazione della delegazione di Firenze, i preziosi sono stati disegnati e realizzati dalla delegata Camilla Alisi e dalla sorella Susanna.





In particolare i gioielli in argento e ottone presentati, personalizzabili dal cliente, rappresentano le quattro basiliche principali della città: Duomo di Firenze, Santa Croce, Santo Spirito, Santa Maria Novella.

Acquistabili presso la gioielleria, il 50% del ricavato sarà devoluto alle attività della fondazione.

Per maggiori informazioni: www.alisigioielli.com