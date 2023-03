Alter Ego Italy al fianco della salute delle donne

Nel 2023 Alter Ego Italy sostiene la ricerca di Gisella Figlioli (Irccs di Candiolo), impegnata nel valutare in che modo le mutazioni nel gene FANCM incidano sulla sopravvivenza al tumore al seno e sulla durata della vita riproduttiva

Ancora oggi, in Italia, circa 55.700 donne ogni anno si ammalano di tumore al seno. La buona notizia è che, grazie ai progressi della ricerca scientifica, una diagnosi precoce consente di superare la malattia in oltre il 90 per cento dei casi.

Alla ricerca scientifica sul tumore al seno dedica la sua vita la Dott.ssa Gisella Figlioli (IFOM – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) impegnata nel valutare in che modo le mutazioni nel gene FANCM incidano sulla sopravvivenza al tumore al seno e sulla durata della vita riproduttiva.

«La conoscenza di questo nuovo gene è molto importante. Infatti, si suppone che nei prossimi anni questo gene possa essere testato in diagnostica genetica con lo scopo di identificare un numero maggiore di donne ad alto rischio di sviluppare il tumore al seno, che potranno beneficiare dei programmi di prevenzione e screening». – dichiara la Dott.ssa Gisella Figlioli.

A sostenere la sua attività, anche nel 2023, sarà Alter Ego Italy, brand di Pettenon Cosmetics presente da trent’anni nel mondo dei Saloni Professionali con una gamma completa di prodotti innovativi e performanti per capelli.