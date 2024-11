AriaMI: al via il progetto di Fondazione per le scuole della Città Metropolitana di Milano

Sensibilizzare i giovani milanesi sui temi dell’inquinamento atmosferico e della sostenibilità ambientale. Grazie al sostegno della Fondazione di Comunità Milano, AriaMI propone un percorso innovativo di formazione e citizen engagement

Al via AriaMI, il progetto rivolto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado ideato da Fondazione grazie al sostegno di Fondazione di Comunità Milano. Obiettivo? Sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’inquinamento atmosferico e della sostenibilità ambientale.





L'inquinamento atmosferico rappresenta il maggiore rischio ambientale per la salute, causando in Europa circa 430.000 morti premature ogni anno, di cui 60.000 in Italia. In particolare, l'Area Metropolitana di Milano, inserita nella Pianura Padana, è fortemente colpita a causa della densità industriale e delle condizioni orografiche sfavorevoli. AriaMI si distingue per il suo approccio educativo: laboratori, un videogioco narrativo, giochi da tavolo e attività pratiche di monitoraggio dell’aria sono gli strumenti che accompagnano gli studenti in un percorso immersivo e coinvolgente. Questi non solo facilitano l’apprendimento, ma sono progettati per essere utilizzati autonomamente dai docenti anche in futuro.





“L'inquinamento atmosferico è una minaccia invisibile che richiede azioni concrete e consapevoli. Con AriaMI vogliamo fornire ai giovani strumenti e conoscenze per agire e proteggere sé stessi e l'ambiente, ispirandoci al concetto di One Health, un approccio che integra la salute di persone, animali ed ecosistemi” - spiega Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS. Alle attività di laboratorio in classe si affianca la formazione peer-to-peer, che consente agli studenti di condividere le conoscenze acquisite con i propri coetanei, favorendo un impegno collettivo verso la sostenibilità. Inoltre, AriaMI coinvolge non solo gli studenti, ma anche docenti, personale scolastico e genitori, creando una comunità più informata e responsabile.





Secondo Filippo Petrolati, Direttore di Fondazione di Comunità Milano: “Sostenere AriaMI significa offrire alle giovani generazioni gli strumenti per affrontare con rigore scientifico e responsabilità le sfide ambientali che già oggi impattano la loro vita e il loro futuro. AriaMI darà loro voce e gambe per camminare nella direzione della responsabilità personale e collettiva.”





Un esempio concreto di come scuola, ricerca e comunità possano collaborare per costruire una cittadinanza più attenta alla salute pubblica e al futuro del pianeta.