Centralità dell’individuo e della qualità di vita: Select al fianco di Fondazione Veronesi

Centralità dell’individuo e della qualità di vita: Select è al fianco di Fondazione Veronesi all’insegna della sana alimentazione e del sostegno alla ricerca sui tumori femminili. Ce ne parla Luigi Aliberti, Direttore commerciale di Select.

“Nel 2021 abbiamo dato vita al nostro piano di sostenibilità “Select loves green”, valore che fin dal 1957 fa parte del nostro DNA. Select produce alimenti salutari ed è impegnata nel promuovere il benessere; infatti, crediamo fermamente che la salute vada oltre ciò che mettiamo nei nostri piatti. La nostra missione è sempre stata quella di contribuire a una vita più sana e, in questo contesto, la ricerca scientifica gioca un ruolo fondamentale.

Abbiamo scelto di sostenere Fondazione Veronesi per la prima volta nel 2023 e di rinnovare il nostro impegno verso la ricerca sui tumori femminili anche quest’anno, perché siamo convinti che la ricerca sia essenziale per combattere malattie gravi come il cancro al seno triplo negativo. Finanziare il lavoro di una ricercatrice rappresenta per noi un passo concreto per fare la differenza. Riteniamo che ogni progresso nella ricerca possa portare a diagnosi più tempestive e trattamenti più efficaci, avvicinandoci a un futuro in cui il cancro sarà sempre più curabile.

La collaborazione con Fondazione Veronesi ci permette di sostenere progetti di alto valore scientifico, ma anche di dimostrare il nostro impegno verso la comunità. La salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto ciò che facciamo, e crediamo che investire nella ricerca sia una delle strade migliori per contribuire a un futuro più sano per tutti. Per questi motivi, continuiamo a essere al fianco di Fondazione Veronesi e ci impegniamo a sostenere con convinzione la ricerca, affinché possa progredire e offrire nuove speranze a chi ne ha più bisogno.”

Inoltre, anche quest’ottobre, in occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, avete deciso di offrire ai vostri clienti l’opportunità di contribuire a sostenere la ricerca attraverso l’acquisto dei prodotti della linea Benessere. Quali feedback avete ricevuto e com’è percepito dai clienti il vostro impegno a favore della ricerca?

“Siamo orgogliosi di aver lanciato la nostra nuova linea Benessere, 4 mix di legumi e cereali creati con gli esperti di Fondazione Veronesi. Il riscontro che abbiamo ricevuto dai nostri clienti è stato estremamente positivo: i consumatori sono sempre più attenti alla loro salute e al loro benessere, e hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di contribuire direttamente a una causa così importante attraverso l’acquisto dei nostri prodotti. Lo scorso Ottobre, in occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, abbiamo riscontrato una forte partecipazione all’iniziativa sia da parte della GDO sia da parte dei consumatori finali. È stato molto apprezzato il fatto che ognuno di noi, attraverso una scelta consapevole e salutare, possa fare una piccola differenza nella lotta contro questa malattia.

Il nostro impegno a favore della ricerca è percepito come un segnale di responsabilità e vicinanza verso la comunità, e questo ha rafforzato il legame di fiducia che abbiamo con i nostri clienti. I feedback ricevuti ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione e ci incoraggiano a continuare su questa strada.”

Infine, tornando alla nuova linea Benessere, potreste raccontarci come sono stati accolti sul mercato questi 4 gustosi mix creati con gli esperti di Fondazione per promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata?

“Fin dal lancio sul mercato della linea Benessere, molti player della GDO hanno accolto con grande favore questo nuovo progetto, dandogli il giusto spazio a scaffale. Il nostro obiettivo è stato quello di creare prodotti che non fossero solo gustosi, ma che rappresentassero anche una scelta nutrizionalmente consapevole. La collaborazione con Fondazione Veronesi ha garantito che ogni mix fosse attentamente bilanciato per supportare il benessere generale, offrendo nutrienti essenziali e ingredienti di alta qualità. Molti ci hanno comunicato che questi mix sono diventati una delle opzioni preferite nella loro routine quotidiana, apprezzando soprattutto la combinazione di gusto e nutrizione. Anche nutrizionisti ed esperti di settore hanno dato feedback favorevoli, riconoscendo l’impegno nella promozione di una dieta sana. Siamo particolarmente orgogliosi di come la linea Benessere sia riuscita a combinare innovazione di prodotto ed educazione alimentare, contribuendo a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di scelte alimentari più consapevoli. Questo successo sul mercato ci motiva a continuare a sviluppare prodotti che fanno bene non solo al palato, ma anche alla salute.”