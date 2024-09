Cléo al fianco di Fondazione Veronesi per la ricerca sul tumore al seno e per promuovere la prevenzione

Il brand del gruppo Paglieri finanzierà la borsa di ricerca della dottoressa Stefania Farina

Cléo, celebre brand dedicato al pubblico femminile prodotto da Paglieri, finanzia la borsa di ricerca della Dott.ssa Stefania Farina, impegnata in un progetto di ricerca scientifica volto a studiare il potenziale ruolo di LRRK2 nello sviluppo del cancro al seno per migliorare la diagnosi e identificare nuovi bersagli terapeutici. Inoltre, si fa promotore di prevenzione sensibilizzando sull'importanza di adottare dei sani e corretti stili di vita.





Molteplici evidenze indicano una correlazione inversa tra malattie oncologiche e neurodegenerative: le persone guarite da tumori, ad esempio, hanno meno possibilità di sviluppare patologie come il morbo di Parkinson. Un’eccezione a questa regola è rappresentata da persone con mutazioni nel gene LRRK2, le quali hanno maggiori probabilità di sviluppare sia il morbo di Parkinson che diversi tipi di tumore, incluso il cancro al seno.





Questi dati suggeriscono che il gene LRRK2 sia coinvolto in meccanismi comuni a entrambe le patologie, i quali potrebbero costituire dei promettenti bersagli terapeutici. La natura di questi processi molecolari, tuttavia, è sconosciuta.





Per questo la Dott.ssa Stefania Farina è al lavoro per comprendere come mutazioni a carico di LRRK2 possano direttamente influenzare l’insorgenza e il decorso del cancro al seno, fornendo così nuovi strumenti per la diagnosi precoce della malattia e nuovi bersagli terapeutici per trattamenti mirati ed efficaci.





Il suo lavoro è finanziato grazie al contributo di Paglieri S.p.A, storica azienda italiana, leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, che da quest’anno attraverso il suo brand Cléo, ha scelto di sostenere la ricerca scientifica promossa da Fondazione Veronesi.





Inoltre, con la nuova campagna “volersi bene ogni giorno” il bagnodoccia Cléo ha rivisitato la sua veste grafica, evidenziando la partnership con Fondazione Veronesi e inserendo in etichetta un QR-code che rimanda ad una pagina web che raccoglie i consigli e suggerimenti condivisi con la Fondazione, al fine di sensibilizzare le consumatrici sull’importanza della prevenzione e della cura della propria persona.