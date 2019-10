Colvin a sostegno di Pink is Good

Per ogni bouquet venduto una parte del ricavato andrà al progetto della Fondazione Veronesi

Colvin, la startup dei fiori che sta rivoluzionando il settore grazie alla nuova piattaforma per l’acquisto online in gradi di garantire un servizio di consegna entro 24 ore dalla raccolta, ha deciso di sostenere il progetto Pink is Good dedicato alla ricerca sui tumori femminili.





Per l'occasione del mese di ottobre, da sempre dedicato alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione, Colvin ha creato un bouquet in edizione speciale. Per ogni bouquet venduto verranno devoluti 3€ al proigetto Pink is Good.





Il bouquet Always Pink è disponibile in due versioni: la versione Essential al prezzo di 33 euro e la versione Deluxe al prezzo di 40 euro, sul sito www.thecolvinco.com/it. Il servizio è attivo in tutte le città italiane a esclusione -per ora- di Calabria e Isole e la spedizione è gratuita.