Con la piattaforma «Insieme», chiunque può avviare una campagna di raccolta fondi in vista di un battesimo, di un compleanno o di un matrimonio. Con la possibilità di indicare l'ambito della ricerca che si desidera sostenere

Il segno lo si può lasciare lavorando di squadra, facendo in modo che le svolte nascano anche dalle piccole cose. Con questo intento, Fondazione Umberto Veronesi ha sviluppato «Insieme», una piattaforma digitale per avviare iniziative di raccolta fondi a livello individuale (personal fundrasing).



Un compleanno, una festa tra amici, un battesimo, un matrimonio, la scomparsa di una persona cara (donazione in memoria) un evento sportivo o una mostra fotografica possono rappresentare la base da cui avviare un gesto di solidarietà, da mettere al servizio della ricerca scientifica. Creare una campagna solidale online attraverso cui raccogliere fondi coinvolgendo - grazie soprattutto al contributo dei social network - parenti, amici e colleghi è semplice. Online è anche possibile esprimere una preferenza per l’ambito di ricerca che si intende finanziare con i proventi della propria attività: dall’oncologia alle neuroscienze, fino alla cardiologia e agli studi sul Covid-19.



Per maggiori informazioni, è possibile visitare la piattaforma «Insieme», contattarci via email (ufficiodigital@fondazioneveronesi.it) o telefonicamente (02-76018187). Basta un «click», in fin dei conti, per avviare una campagna di raccolta fondi con cui sostenere la ricerca scientifica.