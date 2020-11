APPELLO PER LA RICERCA

Ricerca scientifica: se non ora, quando?

Mai come oggi è chiara l’importanza della conoscenza scientifica nelle nostre vite. Ne abbiamo bisogno per rispondere alle malattie, per affrontare l’emergenza climatica, per ridurre le disuguaglianze.

Sostenere la ricerca non è un costo ma un investimento redditizio e irrinunciabile.

Ecco perché Fondazione Umberto Veronesi nell’ambito della 12ma Conferenza mondiale Science for Peace and Health rivolge un appello alle Istituzioni.

Chiede che si impegnino ad aumentare gli investimenti in Ricerca e sviluppo, passando nei prossimi 5 anni dall’attuale 1,43% del PIL al 3% del PIL (livello caldeggiato dall’Unione Europea).