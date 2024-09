Con la PittaRosso PinkParade 2024 si torna a camminare per la salute delle donne

il 20 ottobre l'undicesima edizione della manifestazione sportiva a sostegno della ricerca sui tumori femminili

Meno di un mese ci separa dall’undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, la manifestazione simbolo di solidarietà che quest’anno si prospetta ancora più partecipata e ricca di iniziative. Organizzata da PittaRosso in collaborazione con Fondazione Veronesi, l’evento unisce sport e impegno sociale nella lotta ai tumori femminili, con un duplice obiettivo: sensibilizzare sempre più donne sull'importanza della prevenzione e raccogliere fondi per finanziare la ricerca d’eccellenza sui tumori al seno, utero e ovaie.

Mercoledì 25 settembre, presso la Sala dell’Orologio di Palazzo Marino a Milano, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale di presentazione durante la quale sono stati illustrati i dettagli dell’undicesima edizione della manifestazione. L'incontro ha visto intervenire figure di spicco, tra cui rappresentanti del Comune di Milano, come Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all'Istruzione, che in un videomessaggio ha elogiato il coinvolgimento della città in iniziative di solidarietà come questa, e Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute, che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel promuovere la salute. Per la prima volta, ha preso parte alla conferenza anche Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, che ha confermato il sostegno della Città Metropolitana alla causa, promuovendo l'iniziativa nei territori limitrofi. Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS, ha ringraziato PittaRosso per il continuo supporto, ricordando che l’azienda è accanto a Fondazione da oltre 10 anni, contribuendo al finanziamento della ricerca d’eccellenza sui tumori femminili. Veronesi ha poi spiegato la destinazione dei fondi di questa edizione e salutato con affetto le Pink Ambassador presenti in sala: donne che hanno vissuto in prima persona l'esperienza del tumore e che oggi portano avanti, con grande determinazione, il messaggio dell’importanza della prevenzione. Fulvia Caliceti, Marketing Director di PittaRosso ha raccontato quanto il progetto PittaRosso Pink Parade sia sentito all’interno dell’azienda, coinvolgendola dalla sede fino ai punti vendita, permettendo ad ogni edizione di rinnovare un sodalizio che negli anni ha dato risultati straordinari. Verónica Crego Porley, Console Generale dell’Uruguay a Milano e Decano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia ha affermato il coinvolgimento dei Consolati e dunque l’importante ruolo del Console nel promuovere e tutelare la salute dei propri cittadini che vivono all’estero in quanto la salute è un diritto di tutti.

Domenica 20 ottobre l’inconfondibile rosa colorerà le strade d’Italia da Piazza San Babila, nel cuore della città di Milano.

Come iscriversi

Basta andare in uno dei negozi PittaRosso oppure su pittarossopinkparade.it scegliendo la modalità di partecipazione preferita:

a Milano (€21 con ritiro del Pink Kit a Milano il giorno dell’evento), oppure

(€21 con ritiro del Pink Kit a Milano il giorno dell’evento), oppure da tutta Italia (€19 con ritiro del Pink Kit in un negozio PittaRosso; €24 con consegna del Pink Kit a domicilio).

La quota d’iscrizione, al netto dei costi di gestione e di spedizione, sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca scientifica sui tumori femminili e nello specifico a contribuire all’avviamento e implementazione di una piattaforma innovativa sul tumore al seno, il cui obiettivo principale è quello di personalizzare sempre di più la presa in carico delle donne con diagnosi di tumore al seno positivi agli ormoni e negativi a HER2 (HR+/HER2-) in fase iniziale. Attraverso la tipizzazione genetica dei tumori delle singole pazienti, l’obiettivo è capire quali pazienti possono evitare la chemioterapia adiuvante a seguito di intervento chirurgico di rimozione e radioterapia, mantenendo inalterate le probabilità di superare la malattia ma riducendo gli effetti collaterali delle cure e migliorando la qualità della vita.

Anche chi non riuscirà a partecipare all’evento, potrà comunque contribuire alla raccolta fondi fino al 31 ottobre con una donazione in cassa di tutti i punti vendita PittaRosso e su pittarossopinkparade.it.

Ulteriori dettagli e tante altre entusiasmanti novità sulla PittaRosso Pink Parade 2024 saranno annunciati nelle prossime settimane... Stay tuned! Per ulteriori info e aggiornamenti sull’evento visitate il sito www.pittarossopinkparade.it.

Per ulteriori info sull’impegno di Fondazione Veronesi nel sostegno alla ricerca scientifica, anche sui tumori femminili: www.fondazioneveronesi.it.

Si ringraziano il Top Partner Romeo Gigli Milano, i Main Partner Mescot e Naïma, il Media Partner dell’evento Radio Italia e tutti gli altri partner che hanno scelto di sostenerci.