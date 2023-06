Concerto alla Scala per il ventennale di Fondazione Veronesi

Appuntamento alla Scala il 2 ottobre 2023 per sostenere la ricerca sui tumori femminili

In occasione del proprio ventennale, lunedì 2 ottobre 2023, Fondazione Umberto Veronesi organizza un Concerto alla Scala di Milano, a cura dell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala.

I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca scientifica nell’ambito dei tumori femminili.

L'evento, sostenuto da Polestar, prevede due parti: nella prima sarà possibile ascoltare W.A Mozart, Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore K216, nella seconda parte, invece, L. van Beethoven sinfonia n.7 in la magg. Op.92.

Il Direttore d’Orchestra sarà il Maestro Andrés Orozco Estrada, mentre al Violino potremo ascoltare Julian Rachlin.

Per acquistare i biglietti clicca qui

Per chi fosse interessato ad acquistare biglietti in platea e nei primi due ordini dei palchi, è possibile scrivere a concertolascala@fondazioneveronesi.it

Per informazioni è possibile scrivere a concertolascala@fondazioneveronesi.it o contattare il numero 02 76018187