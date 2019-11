MUSME (Padova): prosegue la mostra Io Vivo Sano – Alimentazione e DNA

Appuntamento con le scuole sino al 15 marzo. 90 minuti per esplorare la relazione tra ciò che mangiamo e la nostra salute

Inaugurata lo scorso 13 settembre in concomitanza con il CICAP Fest 2019, continua la mostra Io Vivo Sano – Alimentazione e DNA allestita presso gli spazi del Museo di Storia della Medicina di Padova (MUSME): un percorso interattivo, dinamico e coinvolgente dedicato agli studenti della scuola primaria (ultimi due anni), secondaria di I e II grado.



Bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, attraverso una visita guidata alla mostra, hanno la possibilità di imparare divertendosi come il cibo interagisce con il nostro DNA e come il nostro patrimonio genetico, d’altro canto, determina il modo in cui traiamo nutrimento dagli alimenti che mangiamo.



Approfondimenti e giochi si alternano nel corso della visita dedicata alle scuole; 90 minuti per esplorare insieme a un divulgatore scientifico la connessione tra alimentazione e salute attraverso i più recenti avanzamenti nel campo delle scienze dell’alimentazione.



Per maggiori informazioni e iscrizioni delle scuole alla mostra presso il MUSME scrivere a: info@musme.it e scuole@musme.it.