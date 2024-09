Costa Crociere con Fondazione Veronesi: insieme per la ricerca sui tumori femminili e la prevenzione

Continua la collaborazione con Costa Crociere all'insegna di ricerca e prevenzione. Per quest'anno il gruppo finanzierà il dottor Marco Greppi

Quest'anno Costa Crociere finanzierà la borsa di ricerca del dottor Marco Greppi, al lavoro per migliorare la risposta antitumorale delle cellule NK nei tumori femminili. E, nel mese di ottobre, sensibilizzerà gli ospiti a bordo delle navi sull'importanza dei sani e corretti stili di vita.

I tumori femminili colpiscono oltre 70.000 donne in Italia ogni anno e, nonostante i grandi progressi nelle terapie, alcuni tumori come il cancro al seno triplo negativo, presentano ancora prognosi sfavorevole.

L’immunoterapia, ovvero la strategia che potenzia il sistema immunitario contro il cancro, si sta rivelando promettente per il trattamento di diverse neoplasie. Molti approcci immunoterapici si basano sull'utilizzo delle cellule Natural Killer (NK), ovvero componenti del sistema immunitario in grado di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali risparmiando quelle sane. Tuttavia, il microambiente tumorale può favorire la produzione di recettori inibitori sulle cellule NK: tali molecole agiscono come veri e propri "freni" impedendo l'eliminazione delle cellule tumorali. È dunque fondamentale comprendere come "rilasciare" questi freni per permettere il corretto funzionamento delle NK.

Per questo il dottor Marco Greppi è al lavoro per identificare delle piccole sequenze di RNA (miRNA e siRNA) in grado di eliminare questi blocchi, riducendo la quantità dei recettori inibitori che funzionano come freni e ripristinando la funzionalità antitumorale delle cellule NK.

Il suo lavoro è finanziato grazie al contributo di Costa Crociere, la compagnia crocieristica italiana che da tanti anni è al di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili. E non solo. Anche quest'ottobre, infatti, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno, Costa Crociere condividerà con gli ospiti a bordo delle navi delle pillole divulgative di Fondazione Veronesi sui sani e corretti stili di vita che ciascuno di noi può seguire ogni giorno, per vivere a lungo e in salute.