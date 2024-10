Cotonella e Fondazione Veronesi: insieme per la ricerca sui tumori femminili e la prevenzione

Cotonella finanzierà la borsa di ricerca della dottoressa Sensi, al lavoro per migliorare il percorso terapeutico delle pazienti con tumore ovarico

Anche quest'anno Cotonella, leader dell'abbigliamento intimo di uso quotidiano, finanzierà la ricerca di Fondazione Veronesi ed in particolare la ricercatrice Francesca Sensi, impegnata in un progetto volto a migliorare le terapie per il tumore dell'ovaio.





In particolare la dottoressa Sensi si occuperà di carcinoma ovarico sieroso di alto grado, una neoplasia difficile da trattare poiché viene spesso diagnosticata a uno stadio molto avanzato: anche per questo motivo, oltre il 70% delle pazienti presenta tassi di recidiva elevati dopo le terapie.





Oggi non esistono modelli preclinici in grado di simulare il tumore ovarico e consentire in tempo reale di prevedere la risposta al trattamento. Per questo, la dottoressa Sensi, sta lavorando per sviluppare un modello di studio in laboratorio, completamente derivato dalla singola paziente, a partire dalla biopsia operatoria. Il modello sfrutterà una tecnica mediata dall’ingegneria tissutale, integrando tra loro organoidi (aggregati di cellule tumorali organizzati tridimensionalmente, per poter rappresentare anche la struttura interna della massa tumorale) e matrice extra cellulare (la sostanza strutturata in cui sono immerse le cellule nei tessuti del corpo). Sulla base del profilo clinico e molecolare nel modello (che conserverà le caratteristiche specifiche di ogni paziente) verranno valutati diversi farmaci, così da poter selezionare quello più adatto al singolo caso. I risultati contribuiranno a migliorare il percorso terapeutico scelto dall’oncologo, al fine di trattare la paziente nel modo più efficace.





Il lavoro della ricercatrice è finanziato grazie al contributo di Cotonella che, dal 2019, s'impegna al fianco di Fondazione Veronesi per la salute delle donne, sostenendo la ricerca scientifica sui tumori femminili. Inoltre, Cotonella offrirà un ulteriore contributo alla ricerca scientifica partecipando, per il terzo anno consecutivo, come official partner alla PittaRosso Pink Parade.