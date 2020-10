Deliveroo a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi

Grazie a Deliveroo sarà possibile acquistare ancora i prodotti venduti nell'evento di piazza degli scorsi giorni a sostegno della ricerca in oncologia pediatrica

L'iniziativa «Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca» non si ferma. Se lo scorso week-end non siete riusciti ad acquistare le tre lattine di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino) per sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, potete ancora farlo grazie a Deliveroo, azienda leader nelle consegne di cibo a domicilio.





Dal 26 ottobre al 1 novembre, tramite l'app Deliveroo, cercando i ristoranti con il tag #fondazioneveronesi potrete ordinare il Pomodoro. Con l'acquisto contribuirete al sostegno dei progetti della Fondazione per la cura dei tumori nei più piccoli. In particolare quanto raccolto servirà a sostenere un protocollo dii cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia coinvolge circa 350-400 bambini ogni anno.





Deliveroo devolverà l'intero incasso alla Fondazione. Una scelta così spiegata da Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. «Deliveroo è arrivata in Italia nel 2015. Da allora, il nostro servizio è diventato parte della abitudini quotidiane degli italiani. Siamo una presenza positiva nei territori e nelle comunità in cui operiamo. E vogliamo esserlo non solo dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche sociale. Questo progetto è parte di questa ambizione che vogliamo rilanciare. Siamo abituati a consegnare sempre qualcosa di buono. Se poi questo può diventare anche qualcosa di utile per chi ha più bisogno, ne siamo davvero orgogliosi».