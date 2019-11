«Difenderci dalle bufale»: il 21 novembre incontro a Bollate

Chiara Segrè, biologa e supervisore scientifico di Fondazione Veronesi, sarà a Bollate giovedì 21 novembre per discutere di scienza e informazione

Dalle informazioni false, incomplete, obsolete o fuorvianti (altrimenti note come fake news) ci si può difendere. E proprio i linguaggi della scienza e il metodo scientifico possono aiutarci ad essere preparati, ad allenare lo spirito critico contro le bufale. Come? Ne parlerà Chiara Segrè, biologa e responsabile della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, in un incontro organizzato da Cicap Lombardia. Il Cicap è il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze fondato da Piero Angela.

Dove e quando:

Giovedì 21 novembre ore 21

Istituto Comprensivo Brianza, via Brianza 20, Bollate

Ingresso libero e gratuito