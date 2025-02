Donare al momento del pagamento: Fondazione Veronesi e PayPal, insieme per la ricerca sui tumori pediatrici

Dal 15 al 28 febbraio, gli utenti PayPal potranno sostenere la ricerca di Fondazione Veronesi sui tumori pediatrici grazie all’opzione GiveAtCheckout

Anche quest'anno PayPal sostiene la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi sui tumori pediatrici. Un sostegno reso possibile grazie all’opzione GiveAtCheckout di PayPal, che permetterà agli utenti di effettuare una donazione di 1 euro durante i propri acquisti online in modo semplice, sicuro ed immediato.

Un'opportunità concreta che rientra tra le modalità di raccolta fondi di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sull’oncologia pediatrica e offrire speranza ai bambini affetti da gravi patologie.

Le donazioni effettuate tramite questa semplice modalità verranno destinate a PALM Research Project, una rete di ricerca impegnata nello sviluppo di terapie innovative per la leucemia mieloide acuta pediatrica (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce ogni anno circa 70 bambini in Italia e per il quale è necessario e urgente mettere a punto nuove opzioni terapeutiche.

Inoltre, PayPal offre a tutti gli utenti la possibilità di impostare - nel proprio account PayPal o direttamente dall'app - Fondazione Veronesi come ente di beneficenza preferito. In questo modo, ad ogni pagamento tramite questa modalità, agli utenti verrà ricordata la possibilità di effettuare una donazione.

Farlo è semplice! Ecco come fare per impostare Fondazione Veronesi come ente benefico preferito su PayPal.

Vai sulla Pagina di Fondazione Veronesi su PayPal; Accedi con le tue credenziali su PayPal; Clicca sul cuore per impostare Fondazione Veronesi come tuo ente benefico preferito.

Puoi impostare Fondazione Veronesi come ente preferito anche da app: