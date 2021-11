Tutti i modi per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Ogni anno, in Italia, si ammalano di tumore circa 1.400 bambini e circa 800 adolescenti: le neoplasie pediatriche sono la prima causa di morte per malattia dei bambini e hanno un impatto drammatico sui pazienti e sulle loro famiglie.

Grazie ai progressi della ricerca scientifica, la percentuale di guarigione aumenta sempre più, raggiungendo il 90% per alcune forme di leucemia. Per raggiungere nuovi traguardi è importante continuare a finanziare la ricerca tutti insieme: puoi contribuire anche tu a questa causa aiutando medici e ricercatori a trovare nuove cure e terapie innovative nel delicato ambito dell’oncologia pediatrica.

Sostieni Fondazione Umberto Veronesi ed scopri anche tu come far parte di un gruppo che guarda a un futuro di salute. Come?