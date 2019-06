«La carovana della salute» approda a Bologna

Il 22 giugno in Piazza Re Enzo a Bologna, informazioni, consulenze e screening gratuiti in piazza

Fondazione Umberto Veronesi partecipa all’iniziativa "La Carovana della Salute" che, dopo le date di Orbetello, Bolzano e Ivrea, arriva a Bologna, con una giornata di prevenzione, promossa dalla FNP CISL Nazionale e organizzata dalla FNP CISL Emilia Romagna e dalla FNP CISL Bologna in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus e con il patrocinio del Comune di Bologna.





Il 22 giugno a Bologna, in Piazza Re Enzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, i divulgatori di Fondazione Umberto Veronesi eseguiranno dimostrazioni pratiche degli effetti dannosi del fumo sui polmoni mettendo a disposizione materiale informativo sull’importanza di adottare stili di vita sani per mantenersi in salute e prevenire importanti malattie.





L’attività di Fondazione Veronesi si inserisce tra quelle realizzate dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, tra cui l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus AUSL di Bologna, la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, l’Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, la Fondazione ANT e l’Associazione Pace Adesso che renderanno disponibili informazioni, consulenze e screening gratuiti.