Fondazione Veronesi al Salone della CSR 2024

Appuntamento l’11 ottobre presso l’Università Bocconi per parlare della collaborazione tra profit e non profit. Interverrà Anna Guatri, Responsabile CSR di Fondazione Veronesi.

Quali forme di collaborazione tra imprese profit e associazioni non profit risultano più efficaci per i partner e in grado di generare un impatto positivo per le persone, l’ambiente e la comunità? L’ascolto delle reciproche aspettative, la coerenza con i valori degli attori coinvolti e l’impegno comune nella progettazione consentono un miglioramento della performance sociale e ambientale della partnership e un ritorno più positivo per le organizzazioni coinvolte.

Questo il tema dell’evento “Profit e non profit: come migliorare la partnership?” in programma venerdì 11 ottobre a Milano, durante la 12° edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale presso l’Università Bocconi. Interverranno Anna Guatri, Responsabile CSR di Fondazione Veronesi e Luisa Gulluni, Sustainability Coordinator di Costa Crociere. A coordinare l’incontro sarà Paolo Anselmi, Founder & Managing Partner di Walden Lab.



Dove e quando: venerdì 11 ottobre 2024, ore 14-15, Milano, Università Bocconi, Via Roentgen 1.

Gli eventi del Salone (9,10 e 11 ottobre) sono gratuiti e aperti a tutti.

Per il programma completo e le registrazioni consultare il sito http://www.csreinnovazionesociale.it/